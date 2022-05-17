Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti.