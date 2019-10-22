Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilen tarihi katılımlı olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, yönetimiyle beraber Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, geleceği tartışılan Abdullah Avcı'yla ilgili konuşmuş ve "Hocamız başarılı bulduğum bir isim. Kendisiyle ocak ayına kadar tereddütsüz devam etmek istiyorum. Bir sorun olursa hocamız zaten gereğini yapacak kalite ve karakterde bir insan" ifadelerini kullanmıştı.