Ahmet Muhip Dıranas şiir dinletisi 22 yıl aradan sonra İş Sanat'ta

REKLAM advertisement1

İş Sanat'ın edebiyat ve müziği bir araya getirdiği dinletilerinde 22 Ocak Pazartesi akşamı, 20.30’da Ahmet Muhip Dıranas'ın unutulmaz şiirleri Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla ile edebiyat severlerle buluşuyor.

İnsanın evren ve doğa karşısındaki bireysel durumlarını, lirik bir dille anlatan Ahmet Muhip Dıranas’ın sevilen şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

22 yıl aradan sonra tekrar İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek dinletinin metinlerini Atilla Birkiye düzenlerken, Mehmet Birkiye ise sahneye uyguladı. Müzik yönetmenliğini ve piyanistliğini Serdar Yalçın’ın yaptığı dinleti edebiyatseverleri, şairin derin ve etkileyici dünyasını yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz.