'Buraya kültür ve sanat için geldik'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan, Kırgızistan'da Kültür, Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel bağların daha artması için yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Camankulov, Türkçe yaptığı konuşmada, "Ata yurdunuza hoş geldiniz. Kırgızistan ile Türkiye kardeş ülkedir. Dinimiz, dilimiz ve tarihimiz bir" diye konuştu.
Azamat Camankulov, görüşmede, bakanlık görevine yeni geldiğini ve ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmayı planladığını söyledi. Ahmet Misbah Demircan, Camankulov'u Türkiye'nin ev sahipliğinde 12 Kasım'da yapılacak olan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne davet etti.
Sinema üzerinden kültürel etkileşimini başlatmayı amaçladıklarını belirten Ahmet Misbah Demircan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin oyuncu, senarist ve yapımcıların katılımıyla yapılacağını ve 11 dalda ödül verileceğini anlattı.Camankulov, festivale davetinden dolayı Demircan'a teşekkür etti.
Öte yandan, Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, başkent Bişkek'teki Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan Sinema Evi'nde sinema sektörü temsilcileri, yapımcılar, yönetmenler ve oyuncularla bir araya geldi. Demircan, burada, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali hakkında bilgi vererek Kırgızistan'dan festivale yaklaşık 20 katılımcının iştirak edeceğini belirtti.
Sinema sektöründeki insanları bir araya getirme ve buluşturma gayreti içinde olduklarını ifade eden Ahet Misbah Demircan, Kırgız sinemacıların önerilerini not etti. Sinema Evi'nde rahmetli yazar Cengiz Aytmatov'un çalışma odasını gezen Demircan, Bişkek'te ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı eğitim kurumlarını ziyaret ederek "Buraya kültür ve sanat için geldik. Azamat Camankulov'u Türkiye'deki organizasyonuna davet ettik. Hedefimiz Türk dünyası sinemacılarını İstanbul'da bir araya getirmek" dedi.
Ahmet Misbah Demircan'a, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu eşlik etti.
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