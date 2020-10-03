Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Film Festivali'nin açılışı için gittiği kentte ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu

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Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışına katılmak için kente gidenKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, beraberindeki heyetle ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ahmet Misbah Demircan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin koronavirüs şartları içinde yapılacağını söyledi. Olabildiğince festivali kutlamaya çalışacaklarını belirten Demircan, "Bu vesileyle kente geldik. Kentte yürütülen birçok çalışma var, onlardan özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı işler ve sinema çerçevesinde buradayız" dedi.

Valilikteki ziyaretinin ardından Ahmet Misbah Demircan, Ersin Yazıcı, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile restorasyonu devam eden ve tamamlanan tarihi yapıları gezdi. Demircan, tarihi Antalya Mevlevihanesi, Yivliminare, Tekelioğlu ve Şehzade Korkut camileri ile Antalya Müzesinde de incelemelerde bulundu.