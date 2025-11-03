Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'da Türk sinemasının usta ismi 93 yaşındaki Ahmet Mekin de rol aldı. 'Kokucu Davut' karakterine hayat veren Mekin’in torunu Mekin Sezer de filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

REKLAM advertisement1

1960'LARIN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK!

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman'ın 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar' ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor', gösterime 12 Aralık'ta girecek.