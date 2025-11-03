Habertürk
        Ahmet Mekin, torunuyla aynı filmde

        Dede - Torun aynı filmde

        Türk sinemasının duayen oyuncusu Ahmet Mekin, 'Bak Postacı Geliyor' adlı sinema filminde torunu Mekin Sezer ile kamera karşısına geçmenin mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:27
        Torunuyla rol aldı
        Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'da Türk sinemasının usta ismi 93 yaşındaki Ahmet Mekin de rol aldı. 'Kokucu Davut' karakterine hayat veren Mekin’in torunu Mekin Sezer de filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

        1960'LARIN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK!

        İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman'ın 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar' ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor', gösterime 12 Aralık'ta girecek.

        #ahmet mekin
        #Mekin Sezer
        #Bak Postacı Geliyor

