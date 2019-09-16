2. Sayfa programının haberine göre; Taraflar bu iddiayı yalanladı. Çağla Gizem Çelik'in geçtiğimiz yıl kasım ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı öğrenildi.

Programda avukat Çelik'in, Ahmet Kural ile Sıla arasında görülen davada Kural'ı savunan avukatlardan biri olduğu bilgisi de verildi.