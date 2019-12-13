Ahmet Kayakesen kimdir?

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden önce dizinin oyuncu kadrosuna Ahmet Kesenler dahil oldu. Son olarak Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncu Ahmet Kesenlerin hayatı
AHMET KAYAKESEN HAYATI
Ahmet Kayakesen 27 Eylül 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.
Orta halli bir eğitim hayatı geçiren ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamayan Ahmet Kayakesen, zaman içerisinde kendisini, setlere görevli olarak atmayı başardı ve bu anlamda kendisini çok daha farklı yollardan geliştirme yoluna gitti. Zaman içerisinde yapımcıların da dikkatini çeken genç isim, kendisini herkese gösterecek projeler içerisinde yer almaya başladı.
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