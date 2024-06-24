Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ahmet İbanoğlu'ndan Halil Umut Meler ve ekibine ziyaret - Futbol Haberleri

        Ahmet İbanoğlu'ndan Halil Umut Meler ve ekibine ziyaret

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'u Frankfurt'taki otellerinde ziyaret etti ve ilk iki maçtaki başarılarından dolayı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbanoğlu'ndan Meler ve ekibine ziyaret!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Frankfurt'taki otellerinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'u ziyaret ederken, şimdiye kadar oynanan müsabakalardaki başarılarından dolayı kutladı.

        Hakemlerin form durumlarının ve morallerinin yüksek olduğunu belirten İbanoğlu, bu durumdan mutlu olduğunu ve gelecek maçlar için de umutlu olduğunu ifade etti.

        Ayrıca 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da bulunan A Millî Takımı'nın bir üst tura çıkarak yeni başarıları ile milletimizin yüzünü güldüreceğini ve yeniden bayram havası yaşanacağına olan inancını da ifade etti.

        Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atandıkları E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya ve D Grubu'ndaki Polonya - Avusturya müsabakalarını yönetti. Ayrıca, 25 Haziran 2024 Salı günü oynanacak olan C Grubu'ndaki İngiltere - Slovenya maçında Halil Umut Meler dördüncü hakem, Mustafa Emre Eyisoy ise rezerv yardımcı hakem olarak atandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Habertürk Anasayfa