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Haberler Basketbol

Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi Malatya’daki depremde hayatını kaybetti

Frutti Extra Bursaspor’un tecrübeli basketbolcusu Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi, Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybetti

Giriş: 07.02.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi Malatya’daki depremde hayatını kaybetti
AA

Frutti Extra Bursaspor, Lübnan asıllı oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düverioğlu'nun anneannesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Paylaşımda başsağlığı dileğinde bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Basketbolcumuz Ahmet Düverioğlu’nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz."

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