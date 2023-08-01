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        Haberler Gündem Ahmet Davutoğlu’nun seçim ile ilgili sözlerine CHP’li Ali Öztunç’tan yanıt

        Ahmet Davutoğlu’nun seçim ile ilgili sözlerine CHP’li Ali Öztunç’tan yanıt

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'Gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" sözleriyle Davutoğlu'na yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:33
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        "CHP listesinden" tartışması
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        14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde CHP listelerinden 10 vekilin TBMM’ye girmesini sağlayan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Ruşen Çakır’a yaptığı açıklamada seçim döneminde İyi̇ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını belirterek, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

        “Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı” eleştirilerine de yanıt veren Davutoğlu, “Ben entelektüel, akademik ve siyasi, toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu” dedi.

        CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA YANIT  

        Davutoğlu'nun açıklamaları siyasetin gündeminde yer bulurken söz konusu sözlere CHP’den yanıt geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp ‘Gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" ifadelerini kullandı.

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