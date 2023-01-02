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Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme 2 saat sürdü

Giriş: 02.01.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi
AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.

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