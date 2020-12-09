Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Korkmuyoruz! Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayhan Sefer Üstün'ün evine kurşun sıkanlar ve sıktıranlar bilsinler ki, bizi yolumuzdan döndüremezler. Hukuk reformu diyenler önce çetelere karşı kamu düzenini korumalılar! Bu hain saldırının takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı'ndaki evine silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırgan yakalanmıştı. Olay sırasında Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin şehir dışında olduğu bildirilmişti.