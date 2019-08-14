Hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor

14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli'nde tekstil fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Çapan (28),protez koluna kavuşarak hem evlatlarına doyasıya sarılacağı hem de ailesinin nafakasını tekrar kazanacağı günün hayalini kuruyor.
AA'nın haberine göre; Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Çapan, geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu dirsek altından kaybetti.
Bir yıldır çalışmak amacıyla yaptığı başvurulardan olumlu geri dönüş alamayan Çapan, ailesinin geçimini sağlayabilmek için yardım bekliyor.
Ahmet Çapan, bir yıldır eş dost yardımıyla geçinen ailesinin, yeniden "evinin direği" olabilmek için protez kolla çalışmak istiyor.
Çapan, geçen yıl çalıştığı bir fabrikada iş kazası geçirerek, 3 kez ameliyat olduğunu ancak sağlığına kavuşamadığını söyledi.
Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Çapan, bir yıldır çalışamadığı için ailesinin geçimini sağlamakta güçlü çektiğini belirtti.
Sağ dirsek altından kolunu kaybettiğini belirten Çapan, "Makinede bir pislik vardı ben o pisliğe elle müdahale ettim. Ona hava ile müdahale ediliyormuş. Orada kolumu kaptırdım ve kendi gücümle kolumu çektim. Sağ dirsek altından olan kısım makina için de kaldı. Daha sonra arkadaşlarımın yanına koştum beni fabrika arabasıyla hastaneye götürdüler. Edirne'de ilk ameliyatımda kolum özelliğini yitirdiğinden dolayı dikilmedi." diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMA DOYASIYA SARILMAK İSTİYORUM"
Çapan, bir yıldır çocuklarına iki elle sarılamamanın hüznünü yaşadığını, tek isteğinin sağlığına kavuşarak ailesinin geçimini sağlayacak bir işte çalışmak olduğunu ifade etti.
Bir kolunun olmaması nedeniyle iş bulamadığını anlatan Çapan, şöyle devam etti: "Çocuklarımın okul masraflarını dahi karşılayamıyorum. Koluma protez takılması için özel hastanelere başvurdum. Protez maliyetinin 130 bin ile 200 bin lira arasında olduğu söylendi. Bunu karşılayacak ekonomik durumumuz uygun değil. Tek hayalim protez kolumun olması. Eğer protez kolum olursa işe de alınır ve ailemin geçimini sürdürürüm. Çoluğuma çocuğuma ekmek getirmek istiyorum." dedi.
Kırklareli Valiliğinin oluru ile İl Sağlık Müdürlüğünce protez için yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Çapan, "Bu protez olursa çocuklarımı iki elle sarabileceğim ve yine işim olursa evime ekmek getirebileceğim. Sayın devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyorum." dedi.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunulabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!