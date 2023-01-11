Çok özel bir insan olan Çalık'ın yıllar geçse de acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruyacağını belirten Özgökçen, şöyle konuştu:

"Beyefendiliği, insanlığı, özel yaşamı ve karakteriyle kısa sürede herkesin gönlünde taht kurdu, derin izler bıraktı. Rahmetli kardeşimizin çehresini bir gözünüzün önüne getirin. Onun karakteri, kalbinin temizliği ve güzel ahlakı hani derler ya alnına yansır, gerçekten öyle bir kardeşimizdi. Öldükten sonra güzel şekilde anılabilmek herkese nasip olmuyor. Ahmet Çalık'ın vefatıyla dünyanın dört bir tarafından, telefon ve başsağlığı mesajları aldık. Dünyanın birçok yerinde adına su kuyuları açıldı, mescitler, kütüphaneler, okullar yapıldı."