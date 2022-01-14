Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ahmet Çalık'ın futbola Gençlerbirliği altyapısında başladığı hatırlatılarak, "Ahmet Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da İttifak Holding Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, Ankara'da geçtiğimiz salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından Battalgazi Mahallesi'ndeki parka verilecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ahmet Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, "Ahmet Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu. Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir Ankara'da yaşatarak, asla unutulmamasını sağlamak istedik. Battalgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parkımıza Ahmet Çalık kardeşimizin ismini vereceğiz. Ahmet kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.