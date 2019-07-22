Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İlk adımların atıldığıı belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporx'in haberine göre Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon Euro'ya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.