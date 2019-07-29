Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 52. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar yaptı.

Futbolcuları Yusuf Yazıcı için son bir haftada teklif almadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Yusuf için gelecek hafta teklif geleceğini söylüyorlar. Orada da tavrımız çok açık net. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen kendi en değerlisini de verecek. Artık onu en değerlisi para mıdır, bilmiyorum. Özellikle Yusuf kalitesinde bir oyuncuyu Türkiye'den almak, o kadar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, tüm kulüplerin şampiyonluk mücadelesi vereceğini kaydederek, "Kimin şansı yaver gidip, iyi performans sergilerse, kim daha az malum yan etkilerden etkilenirse sezonu şampiyon tamamlayacak. O sene bu sene mi? Bizden böyle bir söylem çıkması mümkün değil. Biz şampiyon olacağız diğer rakiplerimiz ne yapacak? O sene her sene. Trabzonspor her sene zirveye oynar. Bundan sonra da performansını artırarak devam edecek. Tabii ki geçen senenin üzerine koyacağız. Bu takım pas futbolunu Avrupa'da sergileyen ilk 10 takım içerisinde. Giren gençlerimizi görüyorsunuz. Trabzonspor'u layık olduğu yere getirip, taraftarın gururu olmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.