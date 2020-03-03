03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında 2-1 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Şehidimiz var" diyen Ağaoğlu, "Trabzonlu bir kardeşimizi kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böylesine acıları yaşadığımız günlerde içimden futbol konuşmak gelmiyor. Maçı değerlendirecek olursak 2-1'lik skor avantaj değil. Ama dezavantaj da değil. Kadıköy'e avantaj sayılmayacak ama mücadelenin neticesinin orada belli olacağı bir maça gideceğiz. İki maç arasında 40-45 günlük bir süre olması herhalde her iki takım için de iyi olacak. Çünkü biz de çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz" dedi.
"YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA YAKIŞMADI"
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun karşılaşma içerisinde sergilediği yönetimin kendisine yakışmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Hakem kararlarına gelince tartışılacak birçok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden birisi ama Yaşar Kemal Uğurlu'ya hiç yakışmadı. Neticede bir yarı final maçı, Türkiye'nin de en formda hakemlerinden birisi. Hoca ya yorgundu, ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı" diye konuştu.
"ALANYA MAÇININ GÜNÜNÜN BİR AN ÖNCE DEĞİŞMESİ LAZIM"
Aytemiz Alanyaspor maçı için çok hoş olmayan bir tarih belirlendiğini belirten Ağaoğlu, "Milli maç arasından sonra cuma günü Alanya maçını koymuşlar. Federasyonla görüştüğümüz zaman, 'Yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda' dediler. Bizim 10 milli maç oynayacak oyuncumuz var. Bunlardan biri Gana, diğeri Meksika'dan gelecek. Herhalde Novak maç saatine Alanya'da ya olur ya olmaz. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum. Federasyon topu yayıncı kuruluşa attı, yayıncı kuruluştan da şu ana kadar muhatap bulamadık. Ama kesinlikle bu maçın gününün değişmesi lazım. Bunlar hoş şeyler değil. Bunların ince hesaplanması lazım. Umut ediyorum ki vermiş oldukları karardan bir an önce dönerler. Zorlu bir maç trafiği. Cumartesi günü Antep'e gidiyoruz. Salı günü Malatya ile, gelip Başakşehir ile oynayacağız. Sonra Göztepe'ye gideceğiz. Maç maç değerlendirmek zorundayız. Hiçbir maç kolay değil. Bütün takımların hepsi zorlu bir viraja girdi. Bu da köprüden önceki son çıkış. En az hata yapan, daha fazla mücadele eden arzu ettiği noktaya ulaşacak. Ligin son haftasına kadar da bu mücadele süreceği için son hafta ipi göğüsleyecek veya alt taraftakiler de kendilerini kurtaracaklar" ifadelerini kullandı.
"STURRIDGE İYİ VE KARAKTERLİ BİR OYUNCU"
Sturridge'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Yapılan doğru işleri başarı olarak değerlendirmek bana göre yanlış. En iyi şekilde görevimizi yapmak zorundayız. Yaşananları KAP bildirgesinde açıkladık. İleriye dönük bütün alacaklarından vazgeçti. Kendisine de sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. Öyle veya böyle takımımıza hizmet etti. İyi bir oyuncuydu. Karakter olarak baktığımızda ayrılırken sergilediği karakter nasıl bir oyuncu olduğunu gözler önüne seriyor. Çünkü bu şehirden hak etmediği parayı alarak giden insanların sayısı az değil. Özellikle biz yönetime geldiğimizde sözleşmesi feshedilip ileriye dönük alacakları olan ve ondan dolayı FIFA, UEFA, TFF'de dosyaları olan oyuncu ve teknik adamların sayısı azımsanacak sayıda değildi" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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