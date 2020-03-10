Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'u TFF Etik Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ağaoğlu ve Özsoy'un etik ilkelerine aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.