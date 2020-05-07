Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Süper Lig lideri Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
"TEMKİNLİ BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"
Herkesin özgürce sokaklarda dolaşacağı günleri beklediğini ifade eden Ağaoğlu, "Toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin ne zaman sona ereceğini yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı ön görebilmemiz mümkün değil. Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz" dedi.
"BİR TAKVİM BELİRLENMİŞTİR, NİHAİ KARARI DEVLET VERECEKTİR"
TFF'nin liglerin başlamasıyla ilgili bir takvim açıkladığını belirten Ağaoğlu, "Çünkü burada henüz adı konulamayan, henüz nasıl yürüyeceği belli olmayan pek çok konu var. Maçlar oynanmaya başlandığı anda varsayalım ki Allah korusun bir oyuncunun testinin pozitif çıkması halinde TFF'nin düşüncesi bu oyuncu oynayamaz. Ancak hem sağlık kurulunun hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili olarak yayımlamış olduğu talimatlar var. Yakın temasta bulunduğu bütün insanlar 14 gün süre ile karantina altına alınırlar. Bu oyuncuyu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. Burada TFF sadece takvim belirlemiştir. Bu işin nihai kararını verecek olan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda devlettir" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR'UN TAVRI NETTİR"
Ağaoğlu, ligde lider durumda oldukları için maçların oynanmasını istemedikleri şeklinde bir algı oluşturulmak istendiğini dile getirerek, "Biz pandemi ortaya çıktığında ve ligler ertelendiğinde sağlık açısından bir sıkıntı olduğunu belirttik ve bütün sorumluluk devlettedir diyerek alınacak her türlü karara saygılı olduğumuzu belirttik. Biz Süper Lig lideri olarak farklı ifadeler kullanmadık. Sadece devletimizin vereceği her türlü karara saygılı olacağımızı ifade ettik. Bunun dışında farklı söylemler ortaya atmadık. Bizi farklı mecralara çekmeye çalışanların bunu çok iyi bilmesi gerekir. Sürecin başından beri Trabzonspor Kulübü'nün tavrı nettir" diye konuştu.
"ERTELEDİĞİMİZ BİR PLAN, ASKIYA ALDIĞIMIZ BİR PROJEMİZ YOK"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın nedeniyle şu an için erteledikleri bir plan, askıya aldıkları bir proje olmadığını vurgulayarak, "Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını, kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz 'kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen' oluşturmak için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendi kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
DERGİ YAZISI
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugünlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak kendilerinin de temkinli bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, herkesin içinden geçtiği bu türbülanslı zamanları bir an önce atlatıp sağlıkla sevdiklerine kavuşacakları, özgürce sokaklarda dolaşacakları günleri beklediklerini belirtti.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin güçlü ve yapıcı telkinleriyle evde kalmaya, evde olmadıkları zaruri durumlarda ise fiziksel mesafeyi korumaya dikkat edilmesi halinde bu süreci mümkün olduğunca iyi atlatacaklarını düşündüğünü kaydeden Ağaoğlu, yine de toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştıkları bir süreçten geçtiklerini aktardı.
Ağaoğlu, bu sürecin ne zaman sona ereceği yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşılacağını öngörebilmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen yaratabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."
Geçen ay bir yandan koronavirüs ile mücadelelerini sürdürürken diğer yandan ise tüm duası ve bereketi ile ramazan ayını karşıladıklarını anımsatan Ağaoğlu, "Mayıs ayı sonunda Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Dilerim ki pandemiye karşı savaşımızı kazandığımız gün bayram sevincimiz katlanacak. En kısa sürede çifte bayram yaşamak dileğiyle. Herkese sağlıklı, huzurlu bir mayıs ayı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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