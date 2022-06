Maslak ofiste gerçekleştirilen toplantı sonrası Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bir toplantıya katılacakları için, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da uçağa yetişmesi gerektiği için toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Biz perşembe akşamı kulüp başkanları olarak toplandık. Adaylık sürecinin sona ermesinin ardından Büyükekşi ile bir araya geldik. Acilen çözüm bekleyen sorunlarla alakalı olarak hem kendilerini bilgilendirmek hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleriyle ilgili konuştuk. Kendisi futbol dünyasına uzak bir insan değil. Mevcut sorunları biliyor. Bizimle birlikte çözüm üretmek için oldukça yoğun mesai harcayan bir futbol adamı. Her konuda fikir birliğine vardık. Çözülmesi gereken üç ana başlık var. Birisi naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması. Bir diğeri yabancı kuralı. Bugün Fenerbahçe Kulübü sezonu açtı. Çok yakın bir süre içerisinde ön eleme oynayacak. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Toplantının neticesi, hemen hemen tüm sıkıntılarda fikir birliği içerisindeyiz. En önemlisi de futbol ailesi bir bütün. Seçilecek olan TFF başkanı ve yönetim kuruluna, aynı hassasiyetle, aynı paralelde destek olmadığımız takdirde, sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olmayacağı konusunda hemfikiriz. Ben Kulüpler Birliği başkanı olarak bir değerlendirme yapacaksam, son derece verimli bir toplantı geçti.

8+3 kuralının en az bir sene daha devam etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılması yönünde bir talebimiz yok. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Çözülmeyen bir problem olarak Sayın Büyükekşi başkan seçildiği takdirde bu talebimizi önünde olacak."