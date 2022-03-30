Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantının ardından vakfın başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yayın ihalesi için gelen soruya, "Yayın ihalesi ile alakalı olarak, aslında bu 28 Mart günü federasyonda kulüp başkanlarının olacağı bir toplantı planlanmıştı. Ama bu toplantı 4 Nisan'a ertelendi. Bugünkü toplantıda tüm kulüp başkanları tüm yetkiyi bana verdi, bu toplantıya ben katılacağım. Yayın ihalesini sonuçlandıramadık. Özellikle Anadolu kulüpleri gelir kaybına uğradı. Bu kadar ciddi finansal sıkıntılı olduğu dönemde teklif edilen rakamlar, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum" ifadelerini kullandı.
SORUMLUSU TFF'DİR
Süper Lig'de hakemler için alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan döndüğü hatırlatılan Ahmet Ağaoğlu, "MHK'nin aldığı karar Tahkim'den döndü. Federasyonda bir istifa oldu bugün de, bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. 3 kulüpten de açıklama geldi. Her kulüp düşüncesini açıklamakta özgürdür. Ancak, TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu yetki var. Görev ve sorumlukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF'dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim'in verdiği kararların sorumlusu TFF'dir. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor." dedi.
"3 KULÜP TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİ"
Ağaoğlu, "Birlikteki kulüp başkanlarının bakış açısı şu; haziranda genel kurul var. Eğer bir sıkıntı varsa, bunun kararının verileceği yer genel kuruldur. Dolayısıyla haziran ayında yapılacak TFF genel kurulunda bütün sıkıntılar dile getirilip, çözüm aranacaktır." diye konuştu.
SÜPER LİG İÇİN TESCİL AÇIKLAMASI
Ligin tescili için gelen soruya yanıt veren Trabzonspor'un başkanı, "Gereksiz gündem yaratan şeyler. Lig tescil edilmesin, neye göre tescil edilmesin? Neye dayanarak, hangi veriye dayanarak, suni gündem için ortaya atılmış şeyler." değerlendirmesini yaptı.
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