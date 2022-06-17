Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; gündemde olan Trezeguet'nin Türk menajerinin sürekli sorun çıkardığını belirten Ağaoğlu, "Şimdilik Trezeguet transferi zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Trabzonspor'a veda eden Anthony Nwakaeme hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Bizden 3 sezon için 10 milyon euro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE TEK ADAY KOÇ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dışında başka bir adayın olmadığını söyledi. 21 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.