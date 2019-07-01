Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.

Ağaoğlu, yeni transferleri John Obi Mikel'i daha ucuz bir maliyetle kadrolarına katabilecekken çıkan haberler nedeniyle fazla para ödemek zorunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Galiba bu kalibredeki oyuncuların transfer bedelleri bu kadarmış. Geldiğim zaman bunu gördüm. Abartılı rakamlarla, futbolcuların son durağı konumuna getirmek çok yanlış bir uygulama. Maliyet olarak yansıması da herkesin malumu. Hala geçmişe dönük borçların ödenmesi ile uğraşıyoruz. Mümkün olduğunca gizli halletmeye çalıştığımız bir transfer ama ülkede maalesef bunu bu hale getirmişiz. Kulübün içindeki bazı insanlar da buna yardımcı oluyorlar. Dışarıya sızıyor. Bir milyon 300 bin avroya bitireceğimiz transfer ki çok sıkı tutmaya çalıştığımız bir transfer, son 24 saatte duyulması ve birilerinin devreye girmesiyle 1 milyon 500 bin avro oldu. Bu zaten son rakamımızdı. Bu transfer haberlerini önceden vermek, futbolcuların, menajerlerin kazanması, kulüplerin, para ya da oyuncu kaybetmesinin dışında hiçbir şeye hizmet etmiyor. Bu vaziyette iki oyuncuyu kaybettik, isminin üzerinde spekülasyon yapılmasından dolayı, burada da yaklaşık 200 bin avro daha fazla verdik. Çok daha aşağılara çekmek mümkündü. İşte paralar nasıl 3-5 milyon avrolar havada uçuyor, bu şekilde uçuyor."

Obi Mikel'le ilgili olarak konuşan Başkan Ağaoğlu, "Yaş ortalaması yaptık, önce 18, sonra 32, topla 50, böl ikiye 25. Takımın yaş ortalamasını 25'e sabitlemek adına yapılmış bir transfer, nokta transfer, ilk 11'e katkı yapacak transfer, bunların hangisini söylerseniz bu kalıba giren bir oyuncu Obi Mikel. Stoper ve forvet ile iki de genç oyuncu daha gelecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, transfer listelerinde yer alan Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu'ndan vazgeçtiklerini açıklayarak şunları söyledi:

"Halil Dervişoğlu ile alakalı olarak yine medya sağ olsun, sayelerinde 300 bin avrodan başlayan Rotterdam Kulübü 2 milyon avroya kadar çıktı. Biz kalktık zaten masadan, öyle bir para verme şansımız yok. Halil Dervişoğlu aşağıya Halil Dervişoğlu yukarıya, dışarıya Rotterdam Kulübüne karşı bizim vermiş olduğumuz görüntü, 'Bunlar ne pahasına olursa olsun bunlar bu oyuncuyu alacak' şeklinde. Zaten Hollandalılar ile masaya oturmak, bu tür pazarlıklar dünyanın en zor işlerinden birisi. 300-500 bin avro bedel düşündükleri oyuncu, bir anda dünyanın ilgisi var diyerek 2 milyon avroya çıkardılar. Bizim öyle bir para verme şansımız yok, masadan kalktık."

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya gelen transfer teklifleri ile ilgili, "Yapabiliyorsak, bu kadar etkinsek Abdülkadir'in, Yusuf'un, Hasan'ın Hüseyin'in, Salih'in, Atakan'ın isimlerini promote ederek bunların değerlerini yükseltmek. Yoksa dışarıdan gelecek futbolcuların... 1'e alacağımız futbolcuyu, camiada bir beklenti oluşturup kulüp yönetimlerini zora sokarak, yüksek maliyetle transfer olması gibi bir şeye sebebiyet vermeyelim. Ama Abdülkadir ile Yusuf'la alakalı, kulüp olarak bizim tavrımız belli. İkisinin birden hiçbir şekilde gitmesi söz konusu değil. Birisi için de kendi rakamımız zaten belli, bu 'Ha gidiyor, başkan fikir değiştirdi' anlamına gelmesin. Bir kere, iki oyuncumuz ile ilgili dışarıdan rakamları telaffuz dahi etmek istemem. Bırakın görüşme masasına getirmeyi... çünkü hiçbir şekilde oyuncularımızın gerçek değerini yansıtmıyor. Artık bu ülkeye giren oyuncuların, özellikle geçmişte hangi rakamla girdiklerini biliyoruz. O zaman ülkemizin pırlantaları da yurt dışına çıkarken gerçek değerlerinin altında çıkması asla ve asla söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

OBİ MİKEL TRANSFERİ

Trabzonspor Başkanı, "Obi Mikel'in parasının örtülü ödenekten geldiği" yönündeki iddiayla ilgili de şunları kaydetti:

"Bugün çok canımı sıkan bir şey oldu. Obi Mikel transferiyle alakalı olarak bir gazetenin internet sitesinde, 'Obi Mikel örtülü ödenekten geldi.' şeklinde bir ifade kullanılmış. Şu anda Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı imzalayan ve bunun kuralları çerçevesinde hareket edecek, hiçbir şekilde bunun dışına çıkmayacak, çıktığı takdirde de geriye dönük 860 milyon borçtan kulüp başkanının fiilen sorumlu olduğu, bu taahhüdün verildiği ve TFF'nin yeni yürürlüğe koymuş olduğu lisans talimatı, artı UEFA'nın fair play kuralları, artı Banklara Birliğinin kuralları çerçevesinde tüm işlemleri A'dan Z'ye şeffaf bir kulüptür. Hayatları örtülü kapalı şeylerle geçen insanların, karşılarındaki insanlara baktıkları zaman onları bu gözle görmeleri de doğaldır. Çünkü onların yaşantıları böyleymiş demek ki ama Trabzonspor Kulübünün saklanacak gizlenecek hiçbir şeyi yoktur. Ne örtülüden ne kapalıdan ne de sağdan soldan bir kuruş para almıştır. Yok zaten böyle bir şey. Transfer politikası da çok açık, net ve şeffaftır. Herkes böyle bilsin, böyle değerlendirsin."