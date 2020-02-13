Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

GOMIS VE ELMANDER'İ HATIRLATTI

Gençlerbirliği oyuncusu Baiano'nun Sörloth'a tekme attığını vurgulayan Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.