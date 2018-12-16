18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor taraftarlarının, İstiklal Caddesi’nde bulunan Galatasaray Store’a yaptığı saldırı sorulan Ahmet Ağaoğlu, “Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum, arkadaşlarımla araştıracağız. İstiklal Caddesi'nde bir eylem olduğunu duydum sadece. Fazla bir bilgim yok. Yarın açıklama yaparız” ifadelerini kullandı. Karşılaşmayla ilgili olarak da konuşan Ağaoğlu, “Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz” dedi.
"ONUR VE BURAK KONUSUNDA VERİLEN BİR KARAR YOK"
Şampiyonlukla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, “Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Rize maçı var, eksiklerimiz var. Sosa sakatlığı olduğu yerden darbe aldı, maçı asla bırakmazdı. Devre arasında bunları telafi etme şansımız var. Şampiyonluk soruyorsanız önümüzde Rize maçı var diyorum” ifadelerini kullanırken son olarak kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’la ilgili konuştu.
Göreve geldiğinden bu yana kendisine Burak Yılmaz’ın sorulduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Ağaoğlu, “Şimdi bu konuya Onur eklendi. Yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışı kaldılar. Bu soruların manasını anlamıyorum. Bazı yayın organlarında şuraya buraya gidiyorlar deniyor. Yeşil ışık yakıldı deniyor. Bizim yeşil, kırmızı ışık yaktığımız yok. Verilen ve uygulanan bir karar var. Niye bu kadar soru soruluyor, büyütülüyor anlamıyorum. O konuda bir gelişme yok. Gelişme yaşandı bitti” diyerek sözlerini tamamladı.
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