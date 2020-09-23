Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AEK'den Marko Livaja'yı istedikleri iddiasına Yunan basınında yanıt verdi.

Ağaoğlu, 27 yaşındaki oyuncunun gündemlerinde olmadığını belirtirken, "Livaja için en ufak bir ilgimiz yok. Bu iddialar nereden çıkıyor, bilemiyorum. Gerçekten listemizde değil" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un, Alexander Sörloth'un ayrılığının ardından daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine Livaja için girişimlere başladığı yazılmıştı.