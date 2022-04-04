Ahmet Ağaoğlu'ndan adaylık açıklaması

Riva'da yayın ihalesiyle ilgili gerçekleşen toplantıda Nihat Özdemir, TFF başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özdemir'in istifasını ve kendisinin TFF için aday olup olmayacağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
"TOPLANTIDA NORMAL BİR ATMOSFER YOKTU"
"Toplantıda normal bir atmosfer yoktu. Girişin ardından Sayın Nihat Özdemir istifa ettiğini ve genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın devam edeceğini söyledi. Daha sonra kendi aramızda uzun süre naklen yayınla ilgili süreci tartıştık. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ayrıldılar. Kendi aramızda tartışıp iki üç alternatif karar üzerinde karara vardık. Servet Bey ve diğer üyelerle daha sonra bir araya gelip düşüncelerimizi aktardık. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek."
ADAYLIK SÖZLERİ
"Bu süreçle alakalı bu isimleri kimler gündeme getiriyor bilmiyorum. Anladığımız kadarıyla sadece futbolu değil bizleri de yönetiyorlar. Böyle bir durumda önce kişinin kendisine yöneltilir soru. Bir başkan görevdeyken bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle, ahlakıyla ne de insan ahlakıyla bağdaşır. Görevi başındaki her kimse saygı göstermek gerekiyor. Kelimenin ve cümlenin ifade ettiği anlamı başka taraflara çekmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı değil. Nihat Bey istifa edeli bir saat olmuş. Ahmet Ağaoğlu'nun futbolun aleminde Trabzonsporlu bir kişiye Allah'ın bahşedebileceği en iyi yerdeyim ben. Ben gönüllü olarak Trabzonspor başkanlığının ötesinde daha farklı bir mevki peşinde olan biri değilim. Ben kulübüme hizmet etme noktasındayım."
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