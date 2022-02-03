Ahmet Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı

Trabzonspor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu´nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.

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