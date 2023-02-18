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Ahmet Ağaoğlu: Efsanemizi kaybettik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatına ilişkin olarak, "Efsanemizi kaybettik, acımız çok büyük." dedi.

Giriş: 18.02.2023 - 23:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu: Efsanemizi kaybettik
AA

Ahmet Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan taziye mesajında, Ahmet Suat Özyazıcı'nın ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış, adını kulübün tarihine altın harflerle yazdırmış ender futbol adamlarından biri olduğunu belirtti.

"Hocamız sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok önemli bir isimdi, önemli bir değerdi. " diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor’un bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan bir spor adamıydı. Efsanemizi kaybettik, acımız çok büyük. Trabzonspor’un ardı ardına kazanmış olduğu üç şampiyonluk sürecinde hem kadronun kurulmasında hem de oyun sisteminin oluşturulmasında Trabzon’a, Trabzonspor’a özgü futbol anlayışı ile kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan o efsane yılların ana aktörlerinden bir tanesiydi." ifadesini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in efsane yılların ana aktörlerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki yıl önce yine efsanelerimizden Özkan Sümer hocamızı kaybetmiştik. Şimdi de Ahmet Suat Özyazıcı hocamız aramızdan ayrıldı. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Her iki ismin de futbola yaptıkları katkılar saymakla bitmez. Özellikle 1970’li yılların başında uyguladıkları modern futbol anlayışı ile fark yarattılar. Trabzonspor’u bu şekilde başarıya ulaştırdılar. Futbol anlayışları Türk futboluna da örnek oldu. 1980’lerin başından itibaren Türk futbolunun gelişmesinde hocalarımızın oyun felsefeleri önemli rol oynamıştır. Ahmet Suat hocamızı maalesef bugün ebediyete uğurlamış bulunuyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük. Camiamıza, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremin acısını içimizde yaşamaya dahi fırsat bulmadan böyle bir üzüntülü haberle karşı karşıya kaldık."

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