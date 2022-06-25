Trabzonspor Kulübünün 51. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirilirken başkan Ahmet Ağaoğlu da açıklamalar yaptı.

Rezerv ligin uzun süredir gündemlerinde olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, TFF'de Rezerv lig kurulması kararının yönetimden geçirildiğini büyük mutlulukla öğrendiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Geniş bir kadro oluşturulacak 36, belki 40'a varan kadro oluşturulacak. Bu kadro A takım ve rezerv takım olarak 2'ye ayrılacak. Rezerv takımda tecrübe kazanmış oyuncunun, A takımına geçmesi sezon içerisinde bütün takımlara kolaylık sağlayacak." şeklinde konuştu.

Rezerv ligin, Süper Lig'e paralel olarak oynanacağını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin Trabzonspor, Giresun ile saat 20.00'de maç gerçekleştirecekse, rezerv takım 4-6 saat önce maçı oynayacak. Seyahat masraflarının fazla olmayacağı, ilave otel masrafı olacak. Orada maç tecrübesi kazandırdığınız bir oyuncu dahi A kadronuzda yer alsa rezerv takıma yaptığınız harcamanın size kazanç olarak döneceğini açık ve net olarak ortaya koymakta."