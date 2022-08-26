DHA

Yer aldıkları gruba göre daha sıkıntılı gruplar olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Fenerbahçe ve biz, kendi gücümüze yakın takımlarla mücadele edebileceğimiz gruplara düştük. Daha sıkıntılı gruplar vardı. Trabzonspor açısından baktığımızda bu gruptan şansımızın da yardımıyla ve oyuncularımızın form grafiğiyle çıkabileceğimiz bir grup. Ben şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. Çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl ligi şampiyon olarak tamamlayan takımın 3 eleme turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidebileceğini belirten Ağaoğlu, "Realist değerlendirme yapmamız gerekiyor. Lig 1'incisi önümüzdeki sene iki tane ön eleme ve 1 play-off maçı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edecek. Bizim grubumuzda yer alan Kızılyıldız'ın bulunduğu ülke olan Sırbistan'ın şampiyonu önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. İki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi hiç şaşmaz. Bugün gelmiş olduğumuz noktayı iyi analiz etmemiz gerek. 25 sene sonra Şampiyonlar Ligi için ön eleme ve play-off maçı oynamak durumunda kaldık. Futbolu yöneten insanlar olarak bunda hepimizin büyük sorumluluğu var. Yıllarca algılar üzerinden kendi takımının başarısı peşinde koşarken hem kulüplerimizin ekonomisini hem de sportif performansını olumsuz yönde etkileyecek ne kadar hata varsa hepsini yaptık. İçinde bulunduğumuz durum bu" diye konuştu.

"YILLARCA ERİTTİĞİMİZ ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Avrupa'da yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'a büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterdik. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem de Sivasspor'a büyük sorumluluk düşüyor. Yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından çok önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'de rekabet edeceği bir gruba düştü. Aynı şansı inşallah hem Sivasspor hem de Başakşehir yakalar. Önceki dönem futbolu yönetenler, sorumluluklarının gereğini yerine getirmedi. Biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek durumundayız" şeklinde konuştu.

"DEV TAKIMLARI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARAFTARIMIZA İZLETTİRMEK EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ"

Trabzonspor taraftarının dünyada isminden söz ettiren bir grup olduğunu söyleyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor taraftarı bana göre en iyi, en farklı, en karizmatik ve yapmış olduğu kutlamalarla dünyada isminden söz ettiren bir taraftar grubu. Onlar daha iyisini hak ediyordu ama dev takımları Şampiyonlar Ligi'nde onlara izlettirmek en büyük hayalimizdi. Taraftarlar, Avrupa Ligi'ni bizim için bir başlangıç basamağı olarak kabul etsin."