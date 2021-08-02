İHA

Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri’nin resmi açılışında konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ülke futbolu olarak çok sıkıntılı bir süreç içinden geçtiklerini belirterek sözlerine başladı. Son 2 senede büyük bir irtifa kaybettiklerini ifade eden Ağaoğlu, “Ekonomik olarak, marka değeri olarak irtifa kaybettik. Sektör olarak ülkede zorluğu en üst seviyede yaşayan, buna rağmen faaliyetine devam eden tek sektör futbol sektörü oldu. Sanatta, kültürde ülkede neredeyse tüm faaliyetlerin durma noktasına geldiği noktada biz haftada iki maç, çoğu zaman üç maç oynayarak belki de ülke insanın psikolojisinin ekranda oynanan futbolla motive eden bir görev icra ettik. Bu süreçte ekonomik anlamda ve marka değeri olarak çok şey kaybettik. Bunun sorumluluğu futbolun tüm paydaşlarının üzerinde. Bu marka değerini yukarıya taşımak ve Avrupa’da 6. büyük lig olduğumuz iddia ediyorsak bunun sorumluluğunu yerine getirmeliyiz” diye konuştu.

"HERKES HAKEM HATASINA SIĞINIYOR"

Yıllardır süregelen bir gerçeğin hakem hatasına sığınmak olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Çoğu zaman yönetici, kulüp başkanı, hatta kifayetsiz performans gösteren oyuncu bile hakem hatası üzerinden bir çıkış yolu arıyor. Bu durum hiçbir şekilde bu ailenin doğruları bulması, doğruları konuşması, futbolun marka değerinin de yukarıya taşınması için gereken sorumluluğu yerine getirmesine engel değil. Uzun süreden sonra ilk defa Kulüpler Birliği olarak hemen hemen tüm kulüplerimizin ortak birleştiği bir nokta var, biz futbolda adalet ve hakkaniyet istiyoruz, futbolda sistem istiyoruz. Çözümsüzlüğün çözüm, sistemsizliği de sistem olmadığını hepimiz gördük. Çoğu zaman kulüp başkanları olarak bağımsızlık ve adalet bizim için fazla bir anlam ifada etmedi. Bağımlı olsun ama bana bağımlı olsun istedik. Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk defa bu dönemde tüm kulüp başkanlarımız tek bir fikir etrafından birleşiyorlar, aynı şeklide aynı hassasiyeti federasyonumuzda da görüyoruz. Geçen çarşamba günü icra edilen genel kurulda uzun zamandan beri bağımsızlıkları ve yapısal olarak tartışılan tahkim, disiplin ve UÇK’nın, federasyonun değil de genel kurulda seçimle atanmasına yönelik tüzük değişikliği bizim bu samimiyetimizin ve federasyonumuzun aynı hassasiyetle bu konuya yaklaşımının en önemli göstergesi oldu” açıklamasını yaptı.

"GEÇEN SEZON VAR STANDARDININ BELLİ OLMAMASI EN BÜYÜK SIKINTIMIZDI"

VAR konusuna da değinen Ağaoğlu, “Geçen sezon VAR’la ilgili yaşadığımız sıkıntı VAR’ın standardının belli olmamasıydı. Hangisine karışır, hangisine karışmaz belli değildi. Kapsamın dışına çıkıyorsa burada sıkıntı var demektir. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Her pozisyona VAR müdahale etsin beklentimiz yok. 3-4 dakikaya varan VAR incelemeleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 10-15 saniyeyle sınırlı kaldı. Hakemlerimizden yalnızca hakkaniyet ve adalet bekliyoruz. Dibe vurmaya yüz tutmuş marka değeri, özellikle futbolun finansal paydaşları, bu tür sıkıntıların üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakem kararları, olmayan seyirci, kulüp başkanlarının konuşmaları üzerinden, bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyor. Bundan kaçınmamız gerek. Sizlerin kararlarının tartışılmayacağı, maalesef Türk futbolunda önce hakem kararları üzerinden MHK, MHK üzerinden de TFF Başkanı tartışılır konuma geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizlerin gözünde sizler bağımsız bir kurumsunuz. Adaleti dağıttığınız takdirde sizlerin en büyük destekçisi Kulüpler Birliği, kulüpler, bizler olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.