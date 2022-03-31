Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) genel kurula davet ettiğine yönelik değerlendirmelere ilişkin, "Sıkıntımız varsa, bir problem varsa, şikayetimiz varsa bunun dile getirebileceği yer genel kurullardır dedim. Ben kimseyi genel kurula davet etmedim" dedi.

Ağaoğlu, Özkan Sümer Futbol Akademisinde yaptığı basın toplantısında, MHK'nın almış olduğu kararın uzun zamandır kamuoyunun gündemini işgal ettiğini söyledi.

Tahkim Kuruluna yapılan itirazla hakemlerin lehine verilen bir karar olduğun anımsatan Ağaoğlu, "Bununla alakalı olarak bazı kulüplerimiz kendi sitelerinden bireysel açıklama yaptı. Süreç maalesef ülkede sporun ve futbolun önüne geçti. Neredeyse ekonominin de önüne geçecek." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, kulüp olarak duruşlarının başından beri aynı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Benim sürekli olarak söylediğim bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun amir kuruludur. Genel kurulda seçimle görev başına gelir, yasaların Türkiye Futbol Federasyonuna tanımış olduğu haklar vardır. Yasaların kendisine vermiş olduğu haklara dayanarak TFF’nin sorumlulukları açıktır. TFF ve diğer bütün federasyonlar görev yetki ve sorumlulukları hemen hemen aynıdır. Bir tek amatör federasyonları Tahkim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindedir. Kurulların almış olduğu kararı yürürlüğe koymak, talimatları oluşturmak, değiştirmek, değiştirerek uygulamak ve talimatları yürürlükten kaldırmak federasyonların yönetim kurullarının yetkisindedir. TFF’nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem de spor olarak biz, hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz."

TFF'nin aldığı karara Trabzonspor Kulübünün saygı duyacağını, bunun da altını çok net olarak çizdiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Ülke futbolunu yöneten, seçimle genel kurulda iş başına gelen Türkiye Futbol Federasyonuna karşı saygımız 21 sene federasyon başkanlığı yapmış bir insan olarak Trabzonspor’un duruşu, Trabzonsporluluk bunu gerektirir." dedi.

Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerle ilgili aldığı karar ve bunun TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın "TFF'yi genel kurula davet etti" şeklinde yansıtıldığını belirtti.

Sıkıntıların giderilebileceği yerlerin genel kurullar olduğuna dikkat çekmek istediğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Orada ifade etmek istediğim şey son derece açık. 'Sıkıntımız varsa, bir problem varsa, şikayetimiz varsa bunun dile getirebileceği yer genel kurullardır' dedim. Ben kimseyi genel kurula davet etmedim. Bu spor kulüplerimizde de böyledir, Trabzonspor’umuzda da böyle. Biz 30 yıldır bu terbiye ile büyüdük. Bir yönetimi iş başına getrisiniz, yönetimi iş başına getirdikten sonra eleştirilerimiz olur, farklı düşüncelerimiz, farklı fikirlerimiz olur. Bunu dile getiririz ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu dile getirebileceğimiz yer genel kurullardır. Benim dün söylemeye çalıştığım şey buydu. Ama haber sitelerinde 'Ahmet Ağaoğlu TFF’yi genel kurula davet etti' şeklinde bir, iki haber çıktığına bende tanık oldum. Asla böyle bir şey söz konusu değildir."