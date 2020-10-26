Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübü, Nijeryalı milli futbolcu Ahmed Musa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

El-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon avro bonservis bedeliyle El-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren El-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.

Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.