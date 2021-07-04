Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu´yu dört yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu´ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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