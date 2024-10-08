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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Ahmed Kutucu: Lider olarak devam etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Ahmed Kutucu: Lider olarak devam etmek istiyoruz

        Eyüpsporlu milli futbolcu Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:46
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        "Lider olarak devam etmek istiyoruz"
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, grup liderliğini sürdürmek istediklerini söyledi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Dört yıl sonra yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. Bunun için Montella hoca ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 galibiyetle kampı bitiririz. Her maç zor, inşallah 2 galibiyetle bu maçları bitiririz. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz." ifadelerini kullandı.