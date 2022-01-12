Ahmed Kutucu kiralandı

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

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