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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ahmed Kutucu: Hayaldi, gerçek oldu ve çok güzel oldu - Galatasaray Haberleri

        Ahmed Kutucu: Hayaldi, gerçek oldu ve çok güzel oldu

        Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:10
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        "Hayaldi, gerçek oldu ve çok güzel oldu"
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        Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Galatasaray efsanelerinin hatıralarına layık olmak için elimden geleni yapacağım. Hayaldi, gerçek oldu ve çok güzel oldu" dedi.

        Sarı-kırmızılıların yeni transferi 24 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu'nun, transferiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

        "Hayal kurabilmek güzel, o hayalleri gerçekleştirebilmek daha da güzeldir. Bugün bir çok duyguyu aynı anda yaşıyorum; çok mutluyum ve çok gururluyum. Çocukluk hayalim olan Galatasaray formasını sırtıma geçirecek olmanın tarifsiz heyecanı içerisindeyim. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım ve Galatasaray tarihine, kültürüne yakışacak şekilde o formayı terletmek için sabırsızlanıyorum. Bazılarını izlediğim, bazılarının isimlerini duyarak büyüdüğüm Galatasaray efsanelerinin hatıralarına layık olmak için elimden geleni yapacağım. Güzel her hikayenin birden fazla kahramanı vardır. Ben bu yolu tek başıma yürümedim. Bugünkü Ahmed olmamda çok büyük payı olan ve beni koşulsuz destekleyen aileme, en ihtiyaç duyduğum anda elimden tutan Eyüpspor ailesi ve Arda Turan hocama özel bir teşekkür borçluyum. Sizler bana güvendiniz; sizi mahcup etmediğim için çok mutluyum. En büyük teşekkürüm de bana bu formayı layık gören başta Sayın başkan Dursun Özbek olmak üzere tüm Galatasaray Spor Kulübü’nün değerli yöneticilerine. Bana emanet ettiğiniz bu formayı layıkıyla taşıyacağıma inanınız. Ve taraftarlarımız; sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hayaldi, gerçek oldu ve de çok güzel oldu."

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