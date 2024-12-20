Ahmed Kutucu: Çok iyi mücadele ettik!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da Ahmed Kutucu, maçın ardından konuştu.

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İşte genç oyuncunun o sözleri:

Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı, mücadelesi için tebrik ediyorum.