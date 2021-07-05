Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanından önce açıklamalarda bulunan oyunculardan Peter Zulj, "Transferimde emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Büyük, şampiyon bir takıma geldim, bunun heyecanını yaşıyorum. Takımla çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Kararım Türkiye'de kalma yönündeydi. Başakşehir iki sene önce şampiyon olmuş, büyük bir kulüp. Tek amacım Başakşehir'in başarılı olması adına mücadele etmek." ifadelerini kullandı.
Takıma bir an önce adapte olmak istediğini aktaran orta saha oyuncusu, "Hedefim çok süre almak. Sezon sonunda ilk 5, hatta ilk 4 içerisinde yer almak. Buradaki anahtar kelime takımın başarısı, buraya kalitemi koymak, kalitemi göstermek ve takımın başarısında anahtar rol oynamak hedefindeyim. Tecrübemi ve yeteneğimi ortaya koyarak takımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Medipol Başakşehir'e transferinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Ahmed Kutucu da "Güzel bir duygu. Schalke Kulübüne ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. 10 güzel senemi orada geçirdim. İnşallah bu sene burada güzel işler başarırız. Çok büyük bir takım Başakşehir. Hocayla konuşmam da çok iyiydi, o yüzden burayı seçtim." ifadelerini kullandı.
Turuncu-lacivertli kulüpteki hedeflerinden de bahseden Ahmed, "Bu sezon çok oynamak, goller atmak, asistler yapmak istiyorum. Büyük şeyler başarabilirim. İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız. Süper Lig'de önemli takımlar var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey sezon başında sıfırdan başlıyor. Her antrenmanda çalışacağım. İnşallah ilk 11'e fazla girerim." şeklinde konuştu.
En güvendiği özelliğinin şutları olduğunu aktaran 21 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da daha fazla giymek istediğini sözlerine ekledi.
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