Doktor da eczacı da var! 600 milyon TL'lik yeşil reçete vurgunu!

DHA

İzmir'de, 12 Ekim'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

8 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, dedektör narkotik köpekleri de bulundu.

İLAÇLARI, MADDE BAĞIMLILARINA SATTILAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Jandarma tarafından ifadesi alınan şüphelilerin yeşil reçeteyle alınabilen ilaçları, uyuşturucu kullanan kişilere sattıkları tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

600 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ

2 doktor, 6 eczacı, 3 eczane çalışanı, 1 doktor eşi ve 3 uyuşturucu satıcısı ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınanların yaklaşık 5 yıldır bu işi yaptıklarının tespit edildiği, bu süreçte şüphelilerin yaklaşık 600 milyon TL para trafiğini yönettiği iddia edildi.