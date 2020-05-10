Ahlat'ta 104 yaşındaki kadının Anneler Günü kutlandı - BİTLİS

AA

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Feridun İbrahim ile Otluyazı köyünde yaşayan 104 yaşındaki Güzel Keşan'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.Kaymakam Erat, ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 100 yaş üzerindeki yaşlılar adına Sakarya'da orman oluşturulduğunu, buraya dikilen ağaçlara yaşlıların isimlerinin verildiğini ve Güzel Keşan adına da ağaç dikildiğini anlattı.Kaymakam Erat, Bakan Soylu ve Vali Oktay Çağatay tarafından gönderilen çiçek ve hediyeler ile sertifikayı Keşan'a verdi.Kaymakam Erat, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde olunduğu için annelerin ellerini öpemediklerini belirterek "İnşallah bu pandemi sürecini kazasız belasız atlatıp bitirdikten sonra annemizi tekrar ziyaret ederek elini o zaman fiili olarak da öpeceğiz" dedi.Keşan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Erat'a teşekkür etti.