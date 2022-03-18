Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2002 yılında Mustafa Güneş'e ait ahırın zemininde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir taban mozaiği bulundu.
İHA'nın haberine göre 2 bin yıllık mozaik için Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Restorasyon Merkezi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki taban mozaiğin bir kısmı çıkarıldı.
Mozaiğin çıkartılabilen parçaları sergilenmek üzere Sivas Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Mozaiğin kalan kısmının ise hala ahırda olduğu biliniyor. Eksik olan parçalar ahırın zemininden çıkarılmayı bekliyor.
KALAN KISIMLAR AHIRDA YATIYOR
Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, mozaiğin diğer kısımlarının vatandaşın ahırında kaldığını ifade ederek, “Önünde bulunduğumuz Roma Dönemi'ne ait mozaik parçası, Gürün ilçesindeki Tepecik köyünde bir vatandaşın ahırında bulunuyor. 2002 yılında yapılan kurtarma kazısının ardından Sivas Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılıyor. Mozaik milattan önce 35 ve milattan sonra 390 yılları arasında Roma dönemine tarihlendiriliyor.
Mozaikte bitki ve hayvan tasvirleri yer alıyor. Belli bir sıra halinde çeşitli kuş tasvirleri bulunuyor. Ördek, sülün, hindi ve keklik tasvirleri birbirini takip eden diziler halinde kompozisyona işlenmiştir. Mozaikte hayvan figürlerini çerçeveleyen iki sıra bandın etrafında eş kenar dörtgenlerden oluşan diğer süsleme unsuları bulunuyor.
Bilindiği kadarıyla mozaiğin kalan kısımları Tepecik köyündeki vatandaşın ahırında kalıyor. Kamulaştırmayla ilgili yaşanan küçük bir problemin ardından mozaiğin kalan parçalarının da Sivas Arkeoloji Müzesi'ne getirilmesi bekleniyor” dedi.
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