Samsun'da şüpheli ölüm! Ahırda kanlar içinde ve... - En son haberler

İHA

Samsun'da, yaşlı adam ahırda kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, Havza ilçesinin Bekdiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Çalışkan (72), yakınları tarafından iki katlı evinin altında bulunan, içinde eşek bağlı olan ahırın içinde kanlar içinde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine sağlık ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralı olan Çalışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay şüpheli bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.