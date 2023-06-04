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Kayseri'de ahıra giren kurtlar 170 küçükbaş hayvanı öldürdü

Kayseri'de ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 170 küçükbaş hayvan öldü. Hayvanları krediyle aldığını belirten Mehmet Guzay, yetkililerden destek istedi.

Giriş: 04.06.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ahıra giren kurtlar 170 küçükbaş hayvanı öldürdü
AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 60 koyun ve 110 kuzu öldü.

Besicilik yapan Mehmet Guzay, yayladaki küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmak için Turan Mahallesi'nde bulunan ahırına getirdi.

Guzay, sabah ahıra geldiğinde, kurt saldırısı sonucu 60'ı koyun, 110'u kuzu 170 küçükbaş hayvanının öldüğünü gördü.

Haber verilen Melikgazi Belediyesi ekipleri, ahırda incelemede bulundu. Ekipler, telef olan hayvanları ilaçlayarak gömdü.

Hayvanları krediyle aldığını belirten Guzay, yetkililerden destek istedi.

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