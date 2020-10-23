Ahilik sempozyumlarıyla 4 bin sayfalık kaynak kitap oluşturuldu

KAEÜ tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun ikinci gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökbel, bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyumlara Türkiye'nin farklı üniversiteleri ve değişik ülkelerden çok sayıda bilim insanının katılarak bildiri sunduğunu ifade etti.
Sempozyumlarda önemli veriler toplandığını vurgulayan Gökbel, oluşturulan 4 bin sayfalık kitabın Ahilik araştırmalarında kaynak olarak kullanılacağını söyledi.
Ahiliği anlatmak ve yaşatılmasını sağlamak için 4 yıl boyunca farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Gökbel, şöyle konuştu:
"Üniversite olarak Ahilikle ilgili yeni projeleri hayata geçireceğiz. Projemiz Türkiye’de ilk olma özelliği göstermesinin yanı sıra ilimizde pilot olarak gerçekleştirilecek ve esnafımıza Ahilik eğitimi vermeye başlayacağız. Sempozyumlarla Ahilik ile ilgili ciddi literatür sahibi oluyoruz. Toplumumuza miras olan Ahilik daha yüzyıllar boyunca Anadolu'da etkisini sürdürmeye devam edecektir. Gayretimiz de bunun içindir."
Gökbel, sempozyumda "Sivil Toplum Örgütleri ve Ahilik", "Meslek Ahlakı ve Ahilik", "Günümüz İnsanının Hayata Bakış Açısı ve Ahilik", "Meslek ve Ticaret Ahlakına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Ahilik", "Eğitim ve Ahilik", "İktisat ve Ahilik", "Ahilik Bağlamında Tasavvuf ve Felsefede Yeni Yaklaşımlar", "Ahilik Haftası Kutlamalarının İçeriği ve Düzenleme Şekliyle İlgili Problemler", "Edebiyat ve Güzel Sanatlarda Ahilik" konularının farklı oturumlarda bilim insanları tarafından ele alındığını dile getirdi.
Ahiliğin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde bir dönem zorunlu ders olarak okutulduğuna değinen Gökbel, kaynak ders kitabının da hazırlandığını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!