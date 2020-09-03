Ahilik araştırmalarına kaynak olacak "Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı" kitabı yayımlandı

AA

KAEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından uzun süren bir çalışma sonunda yayımlanan "Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı" isimli kitabın her bir bölümünü, alanında uzman akademisyenler hazırladı.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Öztürk'ün editörlüğünü yaptığı kitap, üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokullarında ders kitabı olarak okutulacak.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Ahi Evran-ı Veli’nin hayatı, eserleri ve ana hatlarıyla düşünceleri, ikinci bölümde Ahiliğin Anadolu'da yayılması ve teşkilatlanması, üçüncü bölümde Ahilik ve iktisadi hayat, dördüncü bölümde Ahiliğin edebiyata yansımaları ve beşinci bölümde de Ahilik, ahlak ve tasavvuf ilişkisinin işlendiğini söyledi.

Kitabın, Ankara merkezli bir yayınevinde basıldığını dile getiren Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında zorunlu ders olarak okutulduğunu, talep edilmesi halinde diğer üniversitelerin de faydalanabileceğini aktardı.

Öztürk, ekim ayında yapılacak 5. Ahilik Sempozyumu'nun ardından hem sempozyum bildirilerini hem de bu kitabın bölümlerini, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin resmi internet sitesine de aktaracaklarını kaydetti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da üniversitenin adından yola çıkarak 2016-2017 öğretim yılından itibaren, her öğrencinin "Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı" hakkında bilgi sahibi olması için bir yarıyıl zorunlu ders koyduklarına işaret ederek, kaynak kitap oluşturmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik sistemini tanımalarının, öğrencilere çok şey kazandıracağını düşündüklerini bildiren Karakaya, "Rektörlük olarak, dersin beklenen faydayı sağlaması, müfredatının hazırlanarak buna uygun bilimsel bir çalışmanın yapılması için bir komisyon oluşturduk. Elinizdeki bu kitap, böyle bir çabanın ürünüdür." ifadelerini kullandı.