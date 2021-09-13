Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

AA

Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Ahi Evran Veli'nin, Ahi Evran Külliyesi'ndeki türbesini ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve protokol üyeleri, dua etti.

Protokol üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar, mehter takımı eşliğinde Ahi Külliyesi önünden Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Ahiliğe göre iş hayatında başarılı olmanın yolunun dürüstçe güvenmekten, kardeşçe paylaşmaktan, emeğe ve kul hakkına saygı göstermekten geçtiğini söyledi.

Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ahi Evran Veli'nin esnaf ve sanatkarlarımıza miras bıraktığı iş ahlakı ve çalışma disiplininin günümüzde de yaşatılması hem ekonomik gelişmemiz hem de toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük değerlerinden Ahilik geleneğini dünyaya tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı Cumhurbaşkanlığınca Ahi Evran YIlı olarak kabul edilmiş, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır."

Yeni tip koronavirüs tedbirleri eşliğinde Kırşehir'e yakışır bir şekilde kutlama yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Akın, 16 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını beklediklerini dile getirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak da asırlarca devam eden Ahilik sisteminin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesinin ve öğrencilere eğitim verilmesinin önemine dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığının Ahiliğin meslek liselerinde ders olarak okutulmasıyla ilgili ders kitabı hazırlığında olduğunu anlatan Uçarmak, diğer okullarda da ayrı bir bölüm olarak okutulmasının kabul edildiğini aktardı.

Günlük hayatta Ahilik prensiplerine aykırı ve rekabeti bozan konuların olduğuna işaret eden Uçarmak, "Elektronik ticarette, geleneksel perakende ticarette mutlaka dokunmamız gereken yerler var. Onlarla ilgili bakanlık olarak çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de açılış programında konuşma yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra "Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergisi", "Bozkırın Erenleri Resim Sergisi", "Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi", "Türksoy Ressamlar Sergisi" ile Cacabey Meydanı'nda kurulan Ahiler Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kurum müdürleri, meslek odalarının başkanları, esnaf ve sanatkarlar ile meslek lisesi öğrencileri katıldı.

34. Ahilik Haftası kutlamaları, 19 Eylül Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.