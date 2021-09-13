Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Ahi Evran Veli'nin, Ahi Evran Külliyesi'ndeki türbesini ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve protokol üyeleri, dua etti.
Protokol üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar, mehter takımı eşliğinde Ahi Külliyesi önünden Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Ahiliğe göre iş hayatında başarılı olmanın yolunun dürüstçe güvenmekten, kardeşçe paylaşmaktan, emeğe ve kul hakkına saygı göstermekten geçtiğini söyledi.
Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Ahi Evran Veli'nin esnaf ve sanatkarlarımıza miras bıraktığı iş ahlakı ve çalışma disiplininin günümüzde de yaşatılması hem ekonomik gelişmemiz hem de toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük değerlerinden Ahilik geleneğini dünyaya tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı Cumhurbaşkanlığınca Ahi Evran YIlı olarak kabul edilmiş, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır."
Yeni tip koronavirüs tedbirleri eşliğinde Kırşehir'e yakışır bir şekilde kutlama yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Akın, 16 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını beklediklerini dile getirdi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak da asırlarca devam eden Ahilik sisteminin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesinin ve öğrencilere eğitim verilmesinin önemine dikkati çekti.
Milli Eğitim Bakanlığının Ahiliğin meslek liselerinde ders olarak okutulmasıyla ilgili ders kitabı hazırlığında olduğunu anlatan Uçarmak, diğer okullarda da ayrı bir bölüm olarak okutulmasının kabul edildiğini aktardı.
Günlük hayatta Ahilik prensiplerine aykırı ve rekabeti bozan konuların olduğuna işaret eden Uçarmak, "Elektronik ticarette, geleneksel perakende ticarette mutlaka dokunmamız gereken yerler var. Onlarla ilgili bakanlık olarak çalışma yapıyoruz." diye konuştu.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de açılış programında konuşma yaptı.
Protokol üyeleri daha sonra "Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergisi", "Bozkırın Erenleri Resim Sergisi", "Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi", "Türksoy Ressamlar Sergisi" ile Cacabey Meydanı'nda kurulan Ahiler Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Açılış programına Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kurum müdürleri, meslek odalarının başkanları, esnaf ve sanatkarlar ile meslek lisesi öğrencileri katıldı.
34. Ahilik Haftası kutlamaları, 19 Eylül Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!